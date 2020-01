Photo: VNA



Quang Binh (VNA) - La Fête "Dimanche rouge" 2020 a été lancée le 5 janvier dans le district de Bo Trach, province de Quang Binh (Centre) par l'antenne proviciale de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et le journal Tien Phong.



L’événement a réuni plus de 500 jeunes et habitants locaux et collecté 300 unités de sang.



Le même jour, dans la province de Nam Dinh (Nord), le "Dimanche rouge" 2020 a mobilisé plus de 1.000 unités de sang.



Le programme de don de sang "Dimanche rouge" 2020, ayant pour thème “Donner du sang pour sauver des vies - votre destin, le mien", est organisé le dimanche dans 40 provinces et grandes villes du Vietnam.



C’est la 12e fois que le programme "Dimanche rouge" a été organisé. D’ici à la fin du mois de janvier 2020, tous les dimanches, des collectes de sang seront organisées dans 40 provinces et grandes villes, avec 80 lieux de collecte. L’objectif est de récolter entre 45.000 et 50.000 unités de sang. -VNA