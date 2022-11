Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Fête de l’ao dai de Hanoï 2022 aura lieu du 2 au 4 décembre, selon le Service municipal du tourisme de Hanoï.

C'est l'une des activités contribuant à la relance touristique dans la capitale après plus de 2 ans affectés par la pandémie de COVID-19.

Cette fête contribue à honorer l'ao dai du Vietnam et à présenter cette robe traditionnelle vietnamienne de trois régions du pays que sont le Nord, le Centre et le Sud. C'est aussi l'opportunité d'échanges, de coopération et de signature de contrats entre les entreprises touristiques de Hanoï et les designers de l’ao dai.

Photo : VNA

Selon les prévisions, la fête de l’ao dai de Hanoï aura lieu dans les rues piétonnes autour du lac de Hoan Kiem (Epée restituée). En outre, il y aura une exposition sur l’ao dai dans la zone autour de la statue du roi Ly Thai To.

La cérémonie d'ouverture aura lieu dans la soirée du 2 décembre au temple Ba Kieu avec de nombreuses activités dont la présentation de l'histoire de l’ao dai, les caractéristiques typiques de cette tenue à Hanoï, à Hue et à Ho Chi Minh-Ville, et des défilés des collections de l’ao dai d'agences de l’aviation, d'hôtels, de restaurants, avec la participation de modèles professionnels nationaux et internationaux.

L'ao dai est composé de deux pièces : une robe et un pantalon en soie. Avant d'apparaître sous sa forme actuelle, cette robe vietnamienne a évolué en 18e siècle. -VNA