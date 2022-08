Hanoi (VNA) – Après deux ans d’hibernation due à la crise sanitaire, le programme de découverte de la Fête de la mi-automne au Musée d’ethnographie du Vietnam à Hanoï fera son retour les 3 et 4 septembre prochain, soit les 8e et 9e jours du 8e mois lunaire.

Les participants, les enfants notamment, participent au tir à la corde. Photo: CVN



Ayant pour thème "La vitalité des jouets populaires", le programme sera une bonne occasion pour que les enfants puissent comprendre et (re)découvrir le folklore de la Fête de la mi-automne.À cette occasion, les visiteurs et les enfants notamment pourront eux-mêmes fabriquer des jouets comme des cerfs-volants, des masques, des to he (figurines en pâte de riz gluant colorées), des dèn kéo quân (lanternes à ombres mobiles), des dèn ông sao (lanternes en forme d’étoile), mais aussi participer à des jeux folkloriques.Mise en l’honneur de la traditionSelon le comité d’organisation, les participants auront également l’occasion de confectionner eux-mêmes des spécialités propres à la mi-automne (Trung thu) telles que le bánh deo (gâteau gluant de pâte de riz sucré), le bánh nuong (gâteau farci cuit au four) ou encore le côm (jeune riz gluant)...