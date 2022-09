L'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi remet des cadeaux aux enfants vietnamiens. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'ambassade du Vietnam en Russie a organisé le 9 septembre un programme célébrant la Fête de la mi-automne pour les enfants du personnel de l'ambassade et des agences vietnamiennes dans ce pays.



Lors de l'évenement, l'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi a souligné que le Parti et l'État accordaient une attention particulière aux enfants, quelles que soient dans les zones urbaines ou rurales, dans le pays ou à l'étranger.



Il a appelé les enfants vietnamiens en Russie à ne cesser d'étudier pour devenir de bons citoyens, contribuant à l'édification de la nation.



L'ambassadeur Dang Minh Khoi a également remis des cadeaux aux enfants ayant obtenu d'excellents résultats d'études au cours de l'année scolaire écoulée.



Le même jour, un programme d'échange culturel et de remise des cadeaux aux enfants vietnamiens a eu lieu au Centre commercial de Moscou (ou le marché de Liublino) où un grand nombre de Vietnamiens font des affaires.



A l'occasion de la Fête de la mi-automne, le 10 septembre, au Cambodge, l’école primaire d’amitié Khmer-Vietnam Tan Tien dans l’arrondissement de Chhba Ompal, en banlieue de la capitale cambodgienne Phnom Penh a remis des cadeaux à ses élèves.



Dans la soirée du 10 septembre, l'ambassade du Vietnam en Malaisie a tenu un programme de la Fête de la mi-automne pour des enfants et la communauté vietnamienne à la capitale Kuala Lumpur et dans l'État voisin de Selangor. En outre, l'Association des Vietnamiens à Klang, en Malaisie, a également organisé samedi soir un tel événement avec la participation d'une centaine de familles vivant et travaillant dans la région.



Le même jour, au siège de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis, l'Association des épouses et époux du corps diplomatique a organisé un programme marquant la Fête de la mi-automne pour les enfants du personnel de l'ambassade et des agences vietnamiennes dans ce pays. -VNA