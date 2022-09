Hanoi (VNA) – Après deux années d’interruption due à la crise sanitaire, la Fête de la mi-automne 2022 a retrouvé ses couleurs, permettant aux enfants de vivre des moments forts. Spectacles artistiques, ateliers de jouets, remise de cadeaux, etc. De nombreuses animations qui véhiculent de belles valeurs traditionnelles.

Enfants fabriquant des lanternes lors du programme "La nuit étincelante" dans la Cité impériale de Thang Long - Hanoï. Photo : VNA



Chaque année, plusieurs pays asiatiques honorent le soir du 15e jour du 8e mois lunaire la Fête de la mi-automne, plus connue sous le nom de Fête de la lune. Mais dans chacun, la manifestation revêt des couleurs différentes. Au Vietnam, à cette occasion, les enfants sont placés au centre des activités culturelles et des jeux populaires de la communauté.



Cette année, le rendez-vous tombe le 10 septembre du calendrier solaire. Pour qu’il soit organisé de manière significative et bénéficie à tous les enfants dans l’ensemble du pays, dès début août, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a demandé par écrit aux Comités populaires des villes et provinces de mettre en place certaines mesures.



D’abord, les localités ont été appelées à utiliser leur budget public tout en mobilisant des ressources auprès d’organisations et d’individus pour offrir des cadeaux aux enfants, notamment ceux des familles pauvres ou de minorités ethniques, vivant dans les régions reculées, frontalières, insulaires, des orphelins ou des enfants touchés par le COVID-19.



En outre, les Services du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales des villes et provinces doivent se coordonner avec d’autres services afin d’organiser du mieux la Fête de la mi-automne, à travers des activités artistiques et de divertissement, pour promouvoir ses belles valeurs traditionnelles. De plus, il faut protéger les enfants des jouets et jeux violents, toxiques et inappropriés à leur âge.



Une belle tradition valorisée



En réponse à ces recommandations, nombre de programmes ont été lancés. Placé sous le thème "Gâteaux de lune et fruits des trois régions", le Festival de la mi-automne 2022 a été organisé du 7 au 10 septembre à Hanoï par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. L’occasion de sensibiliser la communauté à sa responsabilité vis-à-vis des générations futures.

Le Festival de la mi-automne 2022 placé sous le thème "Gâteaux de lune et fruits des trois régions" a été organisé du 7 au 10 septembre à Hanoï. Photo : VNA

Dans des espaces spécifiquement aménagés, les enfants ont eu l’opportunité de goûter des centaines de spécialités locales, des gâteaux rustiques des zones rurales, des produits à base de fruits... en écoutant l’histoire qui se cache derrière cette fête, son origine, ses rites d’hier et d’aujourd’hui. Ils ont aussi eu la chance de découvrir l’imagerie populaire et de participer directement à la fabrication de gâteaux de lune et de jouets tels que lanternes, masques, figurines… Des ateliers qui leur ont permis de mieux comprendre les artisanats traditionnels.



Toujours dans la capitale, du 2 au 10 septembre, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï a tenu le programme "La nuit étincelante". Le point d’orgue était l’installation d’une đèn kéo quân (lanterne à ombres mobiles) géante dans la Cité impériale de Thang Long, patrimoine mondial de l’UNESCO. Il s’agissait également de reconstituer à l’identique des lanternes de la mi-automne datant du début du XXe siècle. "Ce programme a permis aux enfants hanoïens de vivre des expériences inédites et de mieux comprendre l’origine de la mi-automne", a affirmé Mme Yên, responsable du Service de guide de ce centre.



Pour chaque Fête de la mi-automne, le Musée d’ethnographie du Vietnam est une adresse à ne pas manquer à Hanoï. Ses nombreuses animations, tenues les 3 et 4 septembre sous le thème "La vitalité des jouets populaires", ont attiré de nombreux petits visiteurs venus (re)découvrir le folklore. Ils ont pu fabriquer eux-mêmes des gâteaux spécifiques à cette fête, des cerfs-volants, des lanternes, des masques, des tò he (figurines en pâte de riz gluant colorée), et aussi participer à des jeux populaires.



Dans le Vieux quartier de Hanoï, un festival de la mi-automne s’est déroulé du 1er au 10 septembre avec des activités majeures autour du marché Ðông Xuân et de la rue Hàng Ma : stands de jouets et produits artisanaux, spectacles culturels, jeux folkloriques... et surtout concours de décoration des plateaux de fruits et défilés de lanternes au clair de lune.

Lors de la Fête de la mi-automne, les enfants sont placés au centre des activités culturelles et des jeux populaires de la communauté. Photo : VNA



À Hô Chi Minh-Ville, après un an d’interruption en raison de l’épidémie, la rue des lanternes Luong Nhu Hoc, dans le 5e arrondissement, a été réinvestie par les visiteurs. Long de 200 m et vieux de plus de 50 ans, cet ancien lieu de production et de commerce de lanternes est devenu une destination attrayante pour les touristes à chaque Fête de la mi-automne.



Pièces de théâtre et spectacles de rue



Dans une joyeuse atmosphère propre à la Fête de la lune, de nombreuses unités artistiques à Hô Chi Minh-Ville ont donné des spectacles pour les enfants. L’Association municipale de la musique et le Commandement militaire du district de Cân Gio ont organisé, le 5 septembre, des spectacles de cirque, de magie et des défilés de lanternes en faveur des petits locaux, en plus des 300 cadeaux offerts aux enfants défavorisés.



L’"Artiste du Peuple" Kim Cuong, célèbre dans le monde du théâtre parlé, a collaboré avec le théâtre Phuong Nam pour lancer le programme gratuit "Le mystère dans l’île déserte" en faveur d’une centaine d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause de la pandémie. "J’espère que cette activité les aidera à se sentir mieux grâce aux soins de la communauté", a-t-elle confié.



Différentes troupes de théâtre ont présenté de nouvelles pièces en faveur des enfants : l’Institut d’échanges culturels avec la France - IDECAF - avec le programme "Il était une fois" 33, le "Sân khâu nho" (Petite scène) avec deux nouvelles pièces du metteur en scène Huy Hoàng...

Des troupes de théâtre ont présenté de nouvelles pièces en faveur des enfants. Photo : VNA

Les théâtres à Hanoï se sont intéressés aussi aux jeunes spectateurs à cette occasion. Thang Long et Tuôi Tre (Jeunesse) ont programmé une série de pièces plongeant les enfants dans des aventures légendaires. Le Cirque central a lancé le projet "Chúa tê rung xanh" (Le roi de la forêt) offrant aux petits plus de choix de divertissement.



Les enfants défavorisés ne sont jamais oubliés



La Fête de la mi-automne est l’occasion pour la communauté d’accorder plus de soin aux enfants défavorisés. La plupart des localités dans l’ensemble du pays ont organisé des visites pour leur offrir des cadeaux et leur organiser des célébrations précoces.



Le 11 août, le Fonds de patronage des enfants de Vinh Phúc, en collaboration avec la Compagnie de casques de moto Protec et la Fondation asiatique pour la prévention des blessures (AIP), a remis 136 cadeaux, 72 casques et 18 bourses aux enfants défavorisés de cette province du Nord.



Comme chaque année, l’Hôpital central pédiatrique à Hanoï avait élaboré son propre programme pour aider ses patients à admirer la lune, créant une atmosphère joyeuse pour soulager les souffrances des malades. Le 28 août, l’hôpital a été animé par des danses de licorne, des spectacles de magie, des stands de jouets et de gâteaux de lune, ainsi que la remise de cadeaux.



"Avec cette ambiance chaleureuse, j’espère que les petits patients garderont le moral et seront plus optimistes, plus motivés durant le traitement de leur maladie et pourront se rétablir rapidement", a exprimé le directeur adjoint de l’hôpital, Trinh Ngoc Hai.

À Dà Nang (Centre), dans le cadre du programme "La mi-automne pour toi", le 31 août, l’Union municipale des femmes a remis des cadeaux, chacun d’une valeur de 600.000 dôngs, à 116 enfants orphelins, dix bourses d’études et dix vélos, de 26 millions de dôngs, à 20 orphelins en situation extrêmement difficile mais ayant d’excellents résultats scolaires.



À Hô Chi Minh-Ville, le Département municipal du travail, des invalides et des affaires sociales a coopéré avec le Fonds de patronage des enfants du Vietnam et la Police municipale pour remettre, le 30 août, 35 livrets d’épargne d’une valeur de 20 millions de dôngs chacun et de nombreux cadeaux aux enfants touchés par le COVID-19. Il s’est également coordonné avec 21 arrondissements, districts et la ville de Thu Duc pour offrir 1.265 cadeaux aux enfants défavorisés ainsi que 200 autres aux petits pensionnaires des centres de protection sociale. – CVN/VNA