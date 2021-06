À l'occasion du 20e anniversaire de la Journée de la famille du Vietnam, de nombreuses activités sont organisées dans l'ensemble du pays. Photo : VNA/CVN

Hanoi (VNA) - La directive N°49 du Secrétariat du Comité central du Parti du IXe mandat datant du 2 février 2005 a mis en valeur le rôle de la famille à l'époque de l'industrialisation et de la modernisation du pays.

La famille est la cellule de la société ; un environnement important pour former, nourrir et éduquer la personnalité humaine ; pour préserver et promouvoir la bonne culture traditionnelle ; pour lutter contre les maux sociaux...

L'objectif principal du travail familial en période d'industrialisation et de modernisation est d’élaborer une famille conformément aux critères de prospérité, d'égalité et de bonheur, afin que chaque famille vietnamienne puisse vraiment être un foyer de bonheur de chaque personne et une cellule de base de la société.

Ces dernières années, les villes et provinces du Vietnam ont promulgué de nombreux documents visant à concrétiser les contenus de la directive N°49 du Secrétariat.

La province septentrionale de Nam Dinh en est un bon exemple. Concrètement, Nam Dinh a mis en œuvre ladite directive allant de pair avec la publication de nombreuses politiques permettant l’amélioration des conditions de vie matérielle et spirituelle de la population locale.

Pour sa part, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a également lancé plusieurs centaines de documents de communication pour sensibiliser et combattre la violence conjugale, pour défendre l’égalité des sexes et pour mieux protéger les enfants.

Tout cela vise à sensibiliser le public à l’importance d’observer les politiques du Parti et les lois de l’État sur la famille dans la société moderne ainsi qu’à atteindre les objectifs de la Stratégie nationale de développement de la famille pour la période 2020-2030.

Activités attendues

Au cours des 20 dernières années, la Journée des familles du Vietnam (28 juin 2001-28 juin 2021) est progressivement devenu un événement culturel majeur pour honorer les valeurs culturelles traditionnelles des familles vietnamiennes. Cette année, "Une famille prospère, d’égalité, de progrès et de bonheur" est le thème de la Journée de la famille du Vietnam.

À Hanoï, le Service municipal de la culture et des sports a organisé vendredi 25 juin une cérémonie de célébration du 20e anniversaire de la Journée de la famille vietnamienne, lors de laquelle plusieurs familles et individus exemplaires de Hanoï en 2021 sont mis à l'honneur.

Une exposition de photos intitulée "Préserver et promouvoir les valeurs traditionnelles des familles de la capitale d'hier et d'aujourd'hui" a lieu du 17 au 28 juin.

L’Union des femmes vietnamiennes vient d’organiser une conférence en ligne intitulée "Fête des familles" en l’honneur du 20e anniversaire de la Journée des familles du Vietnam et du Mois national d’action de prévention et de lutte contre la violence familiale.

Au menu figurent également des visites de familles en difficulté, des concours de connaissances en politiques du Parti et lois de l’État sur la famille ainsi que des colloques sur les relations familiales dans la société actuelle et l’amélioration de la santé génésique, entre autres.-CVN/VNA