Hanoi (VNA) – L’indice de fabrication des produits électroniques, informatiques et optiques au Vietnam au cours des huit premiers mois de 2022 a augmenté de 11,3%, son plus haut niveau au cours de ces trois dernières années.

Le Vietnam est connu comme un marché émergent en Asie dans le secteur des semi-conducteurs. Photo : VNA



Selon l’Office général des statistiques, l’indice de fabrication des produits électroniques, informatiques et optiques au Vietnam au cours des huit premiers mois de 2022 a augmenté de 11,3%. Il s’agit également du taux de croissance le plus élevé de ce groupe industriel par rapport à la même période au cours de ces 3 dernières années.

Les accessoires téléphoniques font partie des principaux produits industriels avec un indice élevé en 8 mois de 19,6%. Cependant, les produits TV et téléphonie mobile ont diminué respectivement de 10,7% et 5,4%.

En termes d’exportations, de janvier à août, les téléphones et les produits électroniques ont figuré parmi les six groupes de produits valant plus de 10 milliards de dollars. Ainsi, durant cette période, les exportations de téléphones et accessoires se sont élevées à 39,6 milliards de dollars, en hausse de 12,1% en un an; de produits électroniques, ordinateurs et composants, 36,1 milliards de dollars , 13,3%.

Le Vietnam attire les investissements et devient progressivement un centre de production important pour les géants mondiaux de l’électronique et des technologies tels que Samsung, LG, Apple...

Récemment, Apple aurait négocié avec un certain nombre de fournisseurs pour produire pour la première fois au Vietnam ses ordinateurs MacBook et Apple Watch. Ainsi, des produits clés des entreprises technologiques américaines se déplacent progressivement vers le Vietnam. Ceci devrait à la fois stimuler la participation des fournisseurs à la chaîne d’approvisionnement et renforcer la position de l’industrie électronique vietnamienne. – CPV/VNA