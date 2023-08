Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication (MIC) coordonnera étroitement avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour gérer la distribution transfrontalière des produits culturels et traiter les actes répréhensibles sur le cyberespace, a déclaré le MIC lors de sa conférence de presse mensuelle du 8 août.

Conférence de presse du ministère de l’Information et de la Communication, à Hanoi, le 8 août. Photo: VNA



Le MIC a indiqué avoir organisé un séminaire le 4 août pour diffuser sa circulaire qui guide la mise en œuvre du décret gouvernemental n°71/2022 modifiant et complétant des dispositions du décret n°06/2016 sur la gestion, la fourniture et l’utilisation des services de radiodiffusion et de télédiffusion, y compris les articles sur la gestion des produits culturels sur les plateformes transfrontalières.La directrice adjointe de l’Autorité de la radiodiffusion et de l’information électronique du MIC, Nguyên Thi Thanh Huyên, a noté qu’au cours des dernières années, le MIC s’est efforcé de rendre les réseaux sociaux transfrontaliers conformes à la loi vietnamienne et de supprimer les informations nuisibles, fausses et négatives pour la société.Des réseaux sociaux tels que Facebook, Google et TikTok se sont activement coordonnés avec les autorités pour supprimer les informations incriminéesune fois demandées, a-t-elle fait savoir.Du 1er au 24 juillet, Facebook a bloqué et supprimé plus de 220 messages de désinformation visant à saboter le Parti, l’État, des marques, des particuliers et des organisations (équivalant à 90% des demandes), Google 1.052 vidéos contrevenantes sur YouTube (91 %) et TikTok 19 liens diffusant de fausses informations ou des contenus négatifs (90%), a-t-elle précisé.Répondant à une question sur le règlement de certaines vidéos de médias sociaux affectant négativement les jeunes récemment, la responsable a déclaré que, sur la base des informations de la presse et des réseaux sociaux, les autorités évalueront si ces vidéos enfreignent ou non les règles légales. Si ces vidéos s’avèrent fausses et commettent des actes répréhensibles, elles seront traitées conformément à la réglementation.La responsable a également appelé les organes de presse à renforcer la coordination avec les autorités pour découvrir, évaluer, condamner et mettre en garde contre les contenus des médias sociaux ayant des effets négatifs sur les utilisateurs. – VNA