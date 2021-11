Pékin (VNA) – La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) Vu Viêt Trang a assisté et prononcé un discours au 4e Sommet mondial des médias (WMS) organisé lundi 22 novembre par vidéoconférence à Pékin, en Chine.

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) Vu Viêt Trang au 4e Sommet mondial des médias (WMS), le 22 novembre. Photo : VNA

Dans son discours plébiscité par les délégués sur le thème "Dans l’esprit de la science et de la coopération : réponse des médias aux urgences de santé publique", elle a remercié l’Agence de presse chinoise Xinhua d’avoir accueilli cet événement important dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

La directrice générale de la VNA a déclaré que le sommet a permis aux représentants des principales agences de presse du monde de discuter d’un problème d’actualité d’intérêt commun : "La réponse des médias aux urgences de santé publique".

Selon elle, la presse écrite a le plus souffert, car de nombreuses salles de rédaction ont dû fermer ou suspendre temporairement leur publication en raison de la baisse de la consommation et de l’augmentation des coûts de production.

Les recettes ont chuté car des événements majeurs ont été reportés ou annulés, alors que les dépenses de production/d’organisation de la presse ont bondi en raison des mesures restrictives mises en place, et les journalistes ont été obligés de limiter leurs déplacements. Nombre de nombreux journalistes et de leurs proches ont été infectés ou sont décédés, ce qui a eu un impact psychologique indésirable sur les autres.

Cependant, elle a souligné que depuis la première apparition de la pandémie, la VNA a constamment transmis le message du gouvernement, qui place la santé et la vie des personnes au premier plan, galvanisant la détermination de tout le pays à lutter contre la pandémie, ainsi que la confiance dans la reprise du pays.

Dans ce processus, les journalistes de la VNA ont été présents aux épicentres de la pandémie pour reconter des histoires d’efforts et de sacrifices des forces de première ligne, qui ont sauvé des vies et travaillé d’arrache-pied pour développer des vaccins et des médicaments contre le virus. Leurs histoires parlent du soutien des personnes et des entreprises dans la lutte contre le Covid-19, ainsi que des efforts des dirigeants du Parti et de l’État afin de ramener bientôt le pays à la nouvelle normalité.

La directrice générale de la VNA a informé des solutions de la VNA pour lutter contre la pandémie, y compris le lancement de rubriques spéciales sur le Covid-19 sur tous les chaînes de la VNA, avec des informations actualitées et complètes présentées sous divers formats sur la prévention et le contrôle de la pandémie, se référant aux sources officielles, aux informations scientifiques, aux expériences d’autres pays, afin que le public puisse mieux comprendre la nature du Covid-19.

La VNA a produit des informations instructives sur la prévention et le contrôle des pandémies sous forme d’infographies. Ces graphiques sont offerts gratuitement aux établissements médicaux à travers le pays pour leurs activités de communication, sensibilisant ainsi le public à la pandémie.

Elle a également déployé le projet "Dire non aux fausses nouvelles" pour les jeunes, les aidant à identifier et à éviter de devenir des " relayeurs" de fausses nouvelles, et rejoignant la VNA dans la lutte contre les informations inexactes. La VNA a vérifié et estampilé d’un bandeau "fausses nouvelles" les informations inexactes diffusées pour tirer un profit personnel, troubler la société, déconcerté la population.

La VNA a publié des directives pour un fonctionnement sûr, a utilisé des ressources de réserve pour assurer les revenus des employés et a renforcé la coopération internationale pour générer une énergie positive pour les journalistes au milieu de la pandémie, a-t-elle déclaré.

La directrice générale de la VNA a ajouté que plusieurs vaccins et médicaments contre le Covid-19 sont désormais disponibles, ce qui indique que la pandémie sera sous contrôle à l’avenir, bien que le moment précis reste inconnu. Cependant, l’impact de la pandémie sur tous les aspects de la vie, y compris les médias, sera grave et se poursuivra.

"Lors de cet événement, j’ai hâte d’entendre les expériences précieuses de nos collègues et responsables de médias, afin qu’ensemble, nous puissions surmonter ces défis et continuer à mener à bien nos missions de fournisseurs d’informations professionnels à l’ère numérique", a-t-elle déclaré.

Lors de l’événement, les délégués ont partagé les difficultés et les défis du développement de la presse dans le contexte de la pandémie ainsi que leurs expériences de gestion de la crise sanitaire, affirmant que l’utilisation des technologies modernes dans les opérations est nécessaire pour s’adapter à la nouvelle situation.

Lancé en 2009 par Xinhua, AP, Reuters, TASS, Kyodo et d’autres agences de presse, le WMS a servi de forum pour améliorer les échanges et la coopération entre les agences de presse du monde.

Le premier sommet s’est tenu du 8 au 10 octobre 2009 à Pékin, en Chine. Le deuxième a été organisé du 5 au 7 juillet 2012 à Moscou, en Russie, et le troisième du 20 au 21 mars 2016 à Doha, Qatar. – VNA