Hanoi, 1er août (VNA) - La Direction nationale de lutte anti-Covid-19 a demandé, samedi 31 juillet, au Premier ministre de prolonger la période de distanciation sociale dans les 19 provinces et grandes villes du Sud, de 14 jours supplémentaires à compter du 1er août 2021.

Photo d'illustration: VGP

Elle également exhorté les localités concernées à resserrer le contrôle des arrivées des personnes en provenance des zones épidémiques. Les autorités des localités laissant des habitants sortir de leur territoire doivent endosser leur responsabilité devant le Premier ministre.

Les localités par lesquelles passent les personnes qui souhaitent revenir à leur localité d’origine doivent affréter des cars pour les y amener, en toute sécurité.

Face à la forte recrudescence des cas à Hô Chi Minh-ville et dans les provinces voisines de Dông Nai, Binh Duong et Long An, la Direction nationale de lutte anti-Covid-19 a décidé d’envoyer à ces localités des vaccins en quantité massive afin de les aider à atteindre rapidement l’immunité collective, a déclaré le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef de ladite direction.



Il a également demandé aux localités concernées de garantir un niveau de vie décent à la population et de leur apporter les assistances médicales nécessaires. - VOV/VNA