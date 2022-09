Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, a souligné le rôle et les contributions de la diplomatie à la grande amitié entre les deux pays qui célèbrent cette année les 60 ans des relations diplomatiques et les 45 ans du Traité d’amitié et de coopération Laos-Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, le président de l'Assemblée nationale Xaysomphone Phomvihane, le vice-Premier ministre Sonesay Siphandone et le ministre des Affaires étrangères Saleumsay Kommasith coupant le gâteau célébrant la 77e Fête nationale du Vietnam et les 60 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos. Photo : VNA

Conjointement avec la défense et la sécurité, la diplomatie est véritablement devenue la force centrale pour renforcer la coopération multiforme bilatérale, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Le secteur diplomatique a bien promu le rôle de la diplomatie de l’État dans la consolidation et le développement des relations entre les deux pays, notamment l’organisation de visites de haut niveau des dirigeants du Parti et de l’Etat, a indiqué le diplomate.Les ministères des Affaires étrangères ainsi que les Commissions des relations extérieures ont joué un rôle clé dans l’organisation des réunions annuelles des deux Bureaux politiques et du Comité intergouvernemental, contribuant à rendre la coopération bilatérale de plus en plus substantielle et efficace dans tous les domaines, a-t-il poursuivi.Les diplomaties vietnamienne et lao ont contribué de manière significative à l’achèvement de la démarcation de la frontière commune, à la densification et à la réhabilitation des bornes frontalières, au règlement des migrations libres et des mariages sans actes dans les zones frontalières vietnamo-lao, à la planification des postes-frontières et au renforcement de la coopération entre les localités situées à la frontière commune de plus 2.300 km, en faisant une frontière de paix, de stabilité et de développement, a-t-il indiqué.