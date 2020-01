Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Malgré les évolutions complexes dans le monde et dans la région, le Vietnam a réussi, en 2019, à maintenir sa stabilité sociopolitique et sa croissance économique.



Cette conjoncture complexe devrait se poursuivre en 2020, année durant laquelle le Vietnam assume la présidence de l’ASEAN et intervient au Conseil de sécurité de l’ONU. Cette double mandature représente un grand défi pour le pays mais elle est aussi l’occasion de renforcer l’influence du Vietnam auprès de la communauté internationale, a affirmé ce lundi Truong Thi Mai, présidente de la Commission centrale de la Sensibilisation auprès des masses du Parti communiste du Vietnam, lors d’une conférence sur la diplomatie populaire à Hanoï.

Elle a déclaré : «En 2020, le Front de la Patrie, l’Union des associations d’amitié et les organisations populaires devront s’appliquer à diversifier et à multiplier les activités diplomatiques ». -VOV/VNA