Hanoi (VNA) – Les diplomates se sont réunis mardi 23 novembre sur le renforcement de la participation et des contributions du Vietnam aux forums multilatéraux dans le traitement des défis de sécurité non traditionnels.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang lors de la réunion, le 23 novembre. Photo : VNA



La réunion vise à préparer la 31e Conférence diplomatique axée sur l’accélération de la diplomatie multilatérale dans la nouvelle période, avec l’accent mis sur les défis de sécurité non traditionnels, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang.



Le responsable a estimé que ces derniers temps, la diplomatie multilatérale a enregistré des nombreuses réalisations significatives sur les trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire.



Dans le même temps, le Vietnam a constamment promu ses relations avec les pays qui jouent un rôle clé dans le monde et la région, contribuant à la paix et au développement commun de l’humanité, a fait valoir le vice-ministre.



Cependant, certaines questions doivent être mises en œuvre de manière plus ciblée, telles que la coordination entre les ministères et les branches ; la construction des visions et stratégies pour participer aux mécanismes multilatéraux ; la formulation des politiques et initiatives pour promouvoir la coopération dans les forums multilatéraux ainsi que des solutions pour équilibrer et harmoniser les intérêts nationaux avec les intérêts de la communauté mondiale, a-t-il estimé.

Les diplomates participant à la réunion organisée en présentiel et en ligne, 23 novembre. Photo : VNA



Des problèmes tels que les changements climatiques, les épidémies, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité hydrique, la cybersécurité, le terrorisme, la criminalité transnationale émergent de plus en plus à l’échelle mondiale et exercent un impact profond sur l’environnement de développement et la sécurité du pays, demandant d’améliorer davantage l’efficacité de la diplomatie multilatérale, a-t-il relevé.



Dang Hoàng Giang a déclaré que les contributions du Vietnam aux forums multilatéraux durant ces derniers temps ont également été reconnues par la communauté internationale. Cela démontre le rôle et la responsabilité du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements du pays dans les forums multilatéraux conformément au droit international.

Réalisant son engagement avec un sens élevé des responsabilités, le Vietnam participe activement aux activités de l’ONU, notamment les opérations de maintien de la paix, qui sont reconnues et hautement appréciées par la communauté internationale, a-t-il encore indiqué. – VNA