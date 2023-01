Hanoi (VNA) – Après un an de mise en œuvre de la stratégie sur la diplomatie culturelle à l’horizon 2030, promulguée en novembre 2021 par le Premier ministre, le Vietnam a obtenu des résultats notables en la matière, contribuant à promouvoir ses relations avec les autres pays à travers tous les canaux du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du peuple, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc.

Représentation artistique à l'occasion du 50e anniversaire de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Photo : VNA

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le responsable a noté que le Vietnam s’est concentré sur l’inclusion du contenu culturel dans les activités des hauts dirigeants lors de leurs voyages à l’étranger et l’accueil des dirigeants étrangers au Vietnam; et sur la promotion d’une intégration profonde et large dans les domaines de la culture, de la science et de l’éducation dans les forums internationaux.



Selon le responsable, le Vietnam a accueilli en 2022 d’importantes conférences et événements régionaux et internationaux, notamment les 31es SEA Games et le programme de la Journée vietnamienne en République de Corée, en Autriche et en Inde. Le pays a été élu au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2022-2026 avec le plus grand nombre de voix.



La première visite officielle au Vietnam de la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a été un moment fort, plaçant le pays, sa culture et son peuple sur le radar des médias internationaux, a indiqué le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc.



Le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc. Photo : VNA

Il a souligné que l’an dernier, le Vietnam avait quatre patrimoines et titres reconnus par l’UNESCO, et que de nombreuses localités ont organisé avec succès de grands événements culturels et diplomatiques servant à la conservation et à la promotion du patrimoine régional et des valeurs culturelles, attirant des investissements et créant des ressources pour les objectifs de développement durable.



Hà Kim Ngoc a déclaré que ces réalisations montrent l’appréciation de la communauté internationale pour le patrimoine et les valeurs culturelles de la nation, faisant du Vietnam une destination attrayante et le plaçant sur la carte du patrimoine culturel et naturel et documentaire du monde.



La délégation vietnamienne à la réunion du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Photo: nhandan.vn

Il a recommandé que le pays promeuve son image nationale, sa culture et son peuple dans le monde; intègre les activités de promotion culturelle dans ses programmes de promotion commerciale; et construise des marques nationales et locales afin que la culture devienne une force endogène attirant des ressources extérieures, notamment intellectuelles, technologiques et des investissements pour la croissance socio-économique.

En outre, les activités diplomatiques culturelles doivent être déployées de manière de plus en plus créative avec une coordination harmonieuse des ministères, des branches, des localités et des Vietnamiens d’outre-mer, a ajouté le responsable.

Dans la 4e révolution industrielle, la diplomatie culturelle doit accéder rapidement à de nouvelles connaissances pour tirer le meilleur parti des ressources qui servent le développement durable du pays, en particulier dans les domaines de l’industrie culturelle, de l’industrie créative et de la coopération internationale en science et technologie et de l’éducation et de la formation, a-t-il encore indiqué. – VNA