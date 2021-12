Cérémonie de remise des dons de la communauté vietnamienne au Canada, au Pays-Bas, en Thailande, aux Japon, aux Etats-Unis pour soutenir la lutte du Vietnam contre le Covid-19. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 15 décembre à Hanoi pour recevoir des dons d’une valeur de plus de 3 milliards de dôngs de la communauté vietnamienne au Canada, au Pays-Bas, en Thailande, aux Japon, aux Etats-Unis pour soutenir la lutte du Vietnam contre le Covid-19.

Cette somme a été remise au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV).

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Pham Quang Hiêu, a déclaré qu’il s’agissait soutien précieux et très significatif de la communauté vietnamienne dans ces pays dans le contexte des difficultés causées par l'épidémie de Covid-19.

De son côté, le président du Comité central du FPV, Dô Van Chiên, a déclaré que l’une des raisons de la réussite du Vietnam dans la lutte contre le Covid-19 s'explique par les activités efficaces de la diplomatie vaccinale, notamment la contribution importante des agences représentatives du Vietnam à l'étranger.

Le Comité central du FPV s’est déclaré convainçu qu’avec des efforts et de la solidarité et le regard vers la Patrie de la communauté vietnamienne à l’étranger, le pays va surmontera sûrement les difficultés, et sera sûrement prospère et heureux, a affirmé Dô Van Chiên. -VNA