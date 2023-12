Singapour, 5 décembre (VNA) - La dette globale des ménages de Singapour a diminué pour le huitième trimestre consécutif pour atteindre 1,2 fois le revenu personnel disponible au troisième trimestre 2023, le niveau le plus bas depuis plus d'une décennie, a déclaré l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) dans un communiqué sur sa revue de la stabilité financière pour cette année.



Le MAS a déclaré que les ménages ont fait preuve de prudence en contractant des prêts supplémentaires en raison de la hausse des taux d'intérêt depuis le second semestre 2022, ce qui a entraîné une baisse du montant d'argent qu'ils doivent par rapport à il y a un an. Les taux d’intérêt dans le pays ont augmenté à plus de 3,5 % au second semestre 2023, contre moins de 0,5 % au premier semestre 2022.



En outre, la croissance des revenus et les réserves financières sous forme d’épargne supplémentaire ont également atténué la hausse des coûts du service de la dette pour les ménages et contribué à maintenir à un faible niveau les taux de prêts non performants et les risques de levier.



Le MAS a également déclaré que la richesse nette du secteur des ménages a augmenté de 7,6% par an pour atteindre 2,7 billions de dollars singapouriens (plus de 2 milliards de dollars) au troisième trimestre 2023, largement soutenue par une croissance soutenue des actifs liquides, y compris les liquidités en caisse ou les dépôts bancaires, et dans la valeur des actifs immobiliers résidentiels.



La plus forte baisse concerne les prêts personnels, qui représentent environ un quart de la dette globale des ménages. Parallèlement, les prêts au logement, qui représentent environ les trois quarts de la dette globale des ménages, ont augmenté à un rythme annuel modéré d'environ 1 % au troisième trimestre, certains emprunteurs existants ayant remboursé leurs prêts hypothécaires.



La banque centrale a averti que les emprunteurs devraient continuer à faire preuve de prudence car les taux d'intérêt resteront probablement élevés. Ce conseil intervient alors que les gains de salaires nominaux devraient se modérer dans un contexte de ralentissement de la croissance et d'incertitudes macroéconomiques mondiales au cours des trimestres à venir. - VNA

