Hanoi (VNA) – Selon certaines agences de presse internationales, la production industrielle et les exportations du Vietnam ont augmenté en février 2023 par rapport à la même période de 2022, en partie grâce à l’augmentation des ventes de chaussures. C’est un indicateur que la demande mondiale de biens adressée au Vietnam se redresse.

Photo: VNA



Selon l’Office général des statistiques, les exportations du Vietnam en février ont augmenté de 11% par rapport à la même période de 2022 et la production industrielle a augmenté de 3,6%. Au cours des deux premiers mois de 2023, la production industrielle a diminué de 6,3% en glissement annuel. La production de smartphones a diminué de près de 10% en 2023 et la production de composants de téléphonie mobile en baisse de près de 15%.

Cependant, les exportations de smartphones ont augmenté de 14,7%, signe que les entreprises ont réduit leurs stocks en février 2023. La production de chaussures a augmenté de près de 19% et les exportations de 4,1%.

Selon les agences de presse étrangères, en profitant des atouts existants, les entreprises vietnamiennes de technologie numérique s’efforcent d’exploiter le potentiel du marché d’une valeur de plus de 1.800 milliards de dôngs. La possibilité que le Vietnam «se transforme en dragon» est fondée, car de nombreuses entreprises vietnamiennes de technologie numérique conquièrent les marchés étrangers.

La campagne «Make in Vietnam» lancée en mai 2019 a marqué un tournant majeur pour l’industrie du numérique au Vietnam, visant à passer de l’externalisation à la maîtrise de la technologie et aidant le pays à résoudre des problèmes nationaux majeurs.

En 2019, le chiffre d’affaires total de l’industrie des technologies de l’information était d’un peu plus de 112 milliards de dollars, avec plus de 45 000 entreprises numériques. En 2022, malgré les difficultés causées par la pandémie de Covid-19, ce chiffre est passé à 148 milliards de dollars, avec plus de 70 000 entreprises de technologie numérique. Le taux de valeur du Vietnam en 2022 est estimé à 27%, soit une augmentation de 2,35% par rapport à 2021.

Après près de quatre ans de mise en place, de plus en plus de produits sont «recherchés au Vietnam, créés au Vietnam, fabriqués au Vietnam». Un exemple typique est l’application Zalo qui a un nombre de comptes plus élevé que Facebook au Vietnam. – NDEL/VNA