Photo: internet



Hanoï (VNA) – Le gouvernement a promulgué la résolution No 79/NQ-CP modifiant la liste des pays dont leurs citoyens sont admissibles à une demande du visa électronique et celle des points de passage aux frontières autorisant l’application de ce type de visa.



En vertu de cette résolution, le gouvernement a mis en application la délivrance des visas électroniques aux citoyens de 80 pays dont l’Autriche, la Pologne, la Belgique, le Portugal, les Émirats arabes unis, l’Allemagne, l’Inde, la République de Corée, les Etats-Unis, l’Italie, la Finlande, la France, la Chine.



L’e-visa est disponible dans huit aéroports internationaux de Noi Bai (Hanoï), de Tan Son Nhat (Ho Chi Minh-Ville), de Cam Ranh (Nha Trang), de Da Nang (Da Nang), de Cat Bi (Hai Phong), de Can Tho (Can Tho), de Phu Quoc (Kien Giang) et de Phu Bai (Thua Thien-Hue).

L’e-visa est également appliqué aux 16 portes frontalières terrestres internationales de Tay Trang (province de Dien Bien), Mong Cai (Quang Ninh), Huu Nghi (Lang Son), Lao Cai (Lao Cai), Na Meo (Thanh Hoa), Nam Can (Nghe An), Cau Treo (Ha Tinh), Cha Lo (Quang Binh), La Lay et Lao Bao (Quang Tri), Bo Y (Kon Tum), Moc Bai et Xa Mat (Tay Ninh), Tinh Bien et Song Tien (An Giang), Ha Tien (Kien Giang).

En outre, 13 portes frontalières maritimes internationaux permettent aussi aux étrangers d'entrer avec des visas électroniques.

La nouvelle résolution entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020. -VNA