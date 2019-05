Prague, 26 mai (VNA) - Des Vietnamiens vivant en République tchèque ont présenté des chansons vietnamiennes renommées à un festival de minorités ethniques organisé dans la province d'Ustecky le 24 mai.

Une exposition de photos sur la terre et les habitants du Vietnam au festival. Photo : VNA



Le gouvernement de la République tchèque a officiellement reconnu la communauté vietnamienne vivant dans le pays comme un groupe ethnique minoritaire à la mi-2013.



C'était la cinquième fois que le festival avait lieu à Ustecky dans le but de présenter aux populations locales les cultures des groupes ethniques minoritaires afin de renforcer la compréhension mutuelle et de réduire les écarts entre les ethnies.



Phan Dang Anh, membre du conseil des groupes de minorités ethniques de la province d'Ustecky, a déclaré que, participant à l'événement annuel, la communauté vietnamienne veut aider les habitants de la République tchèque et d'autres pays à mieux comprendre le Vietnam.



Nguyen Lan Chi, une étudiante vietnamienne, a été nommée parmi les trois excellents étudiants récompensés par le conseil municipal. -VNA