Le festival du tourisme et de la culture sud-coréens aura lieu les 28 et 29 septembre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: internet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le festival du tourisme et de la culture sud-coréens aura lieu les 28 et 29 septembre dans la rue piéton Nguyen Hue, une destination appréciée des habitants locaux et des visiteurs étrangers à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par le Département général sud-coréen du tourisme (KTO), l’événement vise à renforcer la promotion de la culture et le tourisme de la République de Corée sur les marchés à forte croissance des arrivées de touristes comme le Vietnam.

Cette activité marque la célébration du 30e anniversaire du partenariat de dialogue entre la République de Corée et l’ASEAN et poursuit le succès de la première édition organisée en 2017 à Hanoï.

L’exposition comprendra quelque 30 stands avec des thèmes différents tels que style sud-coréen (K- Style), voyage en République de Corée (K-Tour), culture sud-coréenne (K-Culture)…



La particularité du festival 2019 sera des activités de promotion de la vague culturelle coréenne (Hallyu), ainsi que les spectacles de la République de Corée et du Vietnam.



La cérémonie d'ouverture verra la participation de deux célèbres groupes sud-coréens que sont G-Friend et Snuper, ainsi que d’artistes vietnamiens connus.



Parallèlement à cet événement, le KTO organisera une conférence réunissant des représentants en chef du KTO de 6 pays d'Asie du Sud-Est, qui évalueront les politiques d’attraction des touristes d'Asie du Sud-Est en République de Corée.

Jusqu’en septembre, 409.000 touristes vietnamiens se sont rendus en République de Corée, soit une hausse d’environ 25% en variation annuelle. Ce chiffre devrait atteindre 585.000 arrivées à la fin de cette année. -VNA