Hanoi (VNA) - Près de 450 photos et objets précieux valorisant les contributions importantes de la culture vietnamienne à l’édification du pays sont présentés dans une exposition qui se tient du 16 au 27 novembre à Hanoï.

Photo montrant le Président Hô Chi Minh visitant un cours d'alphabétisation pour les femmes à la campagne. Photo: CVN



L’exposition "La culture éclaire le chemin à suivre pour le peuple" - expression du Président Hô Chi Minh - a été initiée par la Commission centrale de propagande et d'éducation du Parti et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Elle est organisée à l’occasion de la tenue de la Conférence nationale de la culture 2021, tenue du 16 au 27 novembre à Hanoï.Quelque 320 photos, en couleur et noir et blanc et 123 objets de grande valeur historique et culturelle y sont présentés et divisés en six thématiques classées chronologiquement : "La culture vietnamienne avant 1930", "Le Président Hô Chi Minh et le développement de la culture nationale", "Les dirigeants du Parti et de l’État et le développement de la culture", "La culture au service de la libération et de la réunification du pays", "La culture vietnamienne dans le processus d’intégration et de développement du pays", "La préservation et la promotion des patrimoines culturels nationaux".Suivre la pensée du Président Hô Chi MinhDe son vivant, le Président Hô Chi Minh a toujours souligné le rôle important de la culture. Selon lui, "elle doit être valorisée au même titre que l’économie, la politique et la société".Lors de la Conférence nationale sur la culture tenue le 24 novembre 1946, le leader éminent précisait alors dans son discours d’ouverture : "C’est la culture qui éclaire la voie à suivre pour le peuple".