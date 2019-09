Photo: internet



Hanoi (VNA) - Le café vietnamien, avec sa saveur forte et caractéristique, est apprécié des Américains. La culture du café vietnamien est très spéciale. Des remarques récemment publiées sur le magazine économique américain Forbes.

Selon Forbes, le Vietnam se concentre actuellement sur la production de café Robusta qui est considéré comme le numéro un mondial. Les Vietnamiens ont l’habitude de prendre des cafés sur le trottoir ou dans les bars, où il est torréfié et moulu.

Forbes suggère également que pour découvrir le goût du vrai café vietnamien dans le nord du pays, il faut se rendre dans les cafés Atelier, Chim Den ou Café Dinh à Hanoi.

En visitant Buon Me Thuot, la capitale nationale du café, les touristes ne doivent pas manquer le Café G20. Et à Ho Chi Minh-Ville, ils ne peuvent pas ignorer le Café Workshop et La Viet. Ce sont de grands noms qui ont marqué le café vietnamien./.