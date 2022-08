Bui Thi Hoa, présidente du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 11e Congrès national de la Croix-Rouge vietnamienne (mandat 2022-2027) a été organisé avec succès.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Bui Thi Hoa, présidente du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, a affirmé qu’elle se concentrerait au cours de ce mandat sur le mécanisme de coordination des activités humanitaires, afin de promouvoir la transparence dans ce domaine.



Elle a également émis le souhait de chercher à resserrer les liens et promouvoir le rôle des travailleurs humanitaires dans l’ensemble du pays, de pouvoir mobiliser la force de toute la société pour les objectifs humanitaires du pays.



S’agissant des mesures, Bui Thi Hoa a souligné l’importance du plaidoyer politique, de l’édification d’un mécanisme de coordination des activités humanitaires, du développement des bénévoles…



Selon elle, au cours du mandat 2022-2027, la Croix-Rouge vietnamienne compte se concentrer sur les pêcheurs en difficulté et les pauvres enfants handicapés. En outre, elle prévoit de lancer le Mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions - Travailler ensemble pour construire une communauté compatissante", afin de présenter les bonnes actions et de les multiplier et généraliser.