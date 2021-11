La Croix-Rouge offre du riz et de nombreux cadeaux essentiels aux habitants du "quartier de la dialyse" à Hanoï. Photo:VNA

Hanoï (VNA) - Ces 75 dernières années, la Croix-Rouge du Vietnam n'a cessé de se développer et de contribuer grandement au processus d'édification et de défense nationales, à la réduction de la pauvreté et à la mise en œuvre des politiques nationales de bien-être social.

Créée le 23 novembre 1946 par le Président Hô Chi Minh dans la maison communale du village de Thanh Am, ville de Van Dinh, dans le district d'Ung Ho, province de Ha Tay (ville de Hanoï aujourd'hui), la Croix-Rouge du Vietnam a apporté des contributions importants dans de nombreux domaines d’action que sont les secours d'urgence et l'action humanitaire, la santé, les premiers secours, les dons de sang et d'organes, la recherche d’informations sur les personnes portées disparues pendant la guerre et durant les catastrophes, la diffusion des valeurs humanitaires, ainsi que la prévention des catastrophes naturelles et le traitement de leurs conséquences.

La Croix-Rouge du Vietnam est une organisation sociale de masse, une organisation humanitaire professionnelle, avec quatre caractéristiques spécifiques : socialité, professionnalisme, systématicité et relations internationales. L'Association, membre du Front de la Patrie du Vietnam, est un élément important du travail de mobilisation des masses du Parti. C'est aussi un membre à part entière du Mouvement international de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge (depuis 1957).

A ce jour, la Croix-Rouge du Vietnam compte plus de 15.000 cadres, plus de 3,4 millions de membres, 383.000 bénévoles, et plus de 3,5 millions de jeunes opérant dans plus de 23.900 antennes locales.

Ces 75 dernières années, la Croix-Rouge du Vietnam a reçu de nombreuses récompenses honorifiques du Parti et de l'État telles que les Ordres du travail de première et deuxième classe, l'Ordre de l'Indépendance de première classe et l'Ordre Ho Chi Minh (à deux reprises : en 1998 et 2011).

Dans les temps à venir, la Croix-Rouge du Vietnam se concentrera sur l'organisation efficace de modèles et d'activités humanitaires ; la propagation des valeurs humanitaires ; la promotion des valeurs fondamentales de la Croix-Rouge; le développement des équipes de bénévoles, la mise en œuvre de la transformation numérique, etc. -VNA