Hanoi (VNA) – La croissance de l’économie vietnamienne devrait atteindre environ 7% par an durant la période 2021-2025, selon le Centre national d’information et de prévision socio-économique (NCIF).

L’industrie automobile est cruciale pour le développement industriel du pays. Photo: VNA

La stabilité macroéconomique serait préservée et l’inflation se situerait à 3,5-4,5% par an, a prédit l’organisation relevant du ministère du Plan et de l’Investissement lors d’un séminaire tenu jeudi 21 novembre à Hanoi.Le NCIF a également estimé que le PIB du Vietnam devrait croître de 7,5% si le pays peut tirer parti des technologies de la quatrième révolution industrielle, améliorer la qualité des investissements directs étrangers et bien développer les fondements économiques actuels.L’étude du NCIF montre que l’adhésion et la mise en œuvre des accords de libre-échange de nouvelle génération, notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) auront des répercussions profondes sur l’économie vietnamienne, a déclaré la directrice du NCIF, la Docteure Trân Thi Hông Minh.Le CPTPP et l’EVFTA augmenteraient le PIB du Vietnam respectivement de 4,3% et 1,3% en 2030. Les exportations vietnamiennes vers l’Union européenne devraient progresser de 44,4% en 2030, et celles vers les pays membres du CPTPP, de 14,3% en 2035.En outre, ces accords se répercutent positivement sur le marché du travail où les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que le textile-habillement, la maroquinerie et la chaussure en seraient les grands bénéficiaires, a indiqué la directrice du NCIF.L’impact positif de ces accords peut aussi émaner des pressions qui s’exercent en faveur des réformes institutionnelles et de l’amélioration de l’environnement des affaires, a-t-elle ajouté.Le plan de développement socio-économique de 2019, approuvé par l’Assemblée nationale de la 14e législature, prévoit un objectif de croissance économique de 6,6% à 6,8% et une hausse des prix à la consomation d’environ 4%. – VNA