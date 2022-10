Une vue du port de Bangkok le long de la rivière Chao Phraya. Photo d'illustration: Reuters

Bangkok, 6 octobre (VNA) - L'économie thaïlandaise devrait encore croître de 3 à 3,5 % cette année, a déclaré le ministre des Finances Arkhom Termpittayapaisith lors d'un séminaire d'affaires le 5 octobre.Un baht faible aide les exportations, a-t-il dit, mais les problèmes de chaînes d'approvisionnement, comme dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, empêchent les exportations de croître à leur plein potentiel.La deuxième économie d'Asie du Sud-Est est toujours en reprise, aidée par l'augmentation des exportations et une reprise du secteur crucial du tourisme après la pandémie. La croissance de 1,5 % enregistrée l'an dernier était parmi les plus faibles de la région.La projection de croissance du ministre correspondait à celle du Comité mixte permanent du commerce, de l'industrie et des banques (JSCCIB), tandis qu'une expansion de 3,3 % était prévue par la Banque de Thaïlande.Le taux d'inflation global de la Thaïlande a été inférieur aux attentes en septembre, en décélération par rapport au mois précédent, selon les données du ministère thaïlandais du Commerce le même jour, mais des prix à la consommation supérieurs à l'objectif ont renforcé les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt en novembre.L'IPC global a augmenté de 6,41% le mois dernier par rapport à l'année précédente, aidé par la détente des prix de l'énergie et la base basse de l'année dernière, et en baisse par rapport à l'augmentation de 7,86% d'août, qui était un sommet de 14 ans, selon les données.L'inflation pourrait encore baisser au quatrième trimestre de cette année, principalement en raison des mesures gouvernementales de soutien aux prix de l'énergie et de l'alimentation, a indiqué le ministère. Il prévoit que l'inflation globale se situera en moyenne entre 5,5 % et 6,5 % cette année.- VNA