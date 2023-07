Évaluant certaines données macroéconomiques du Vietnam et les risques auxquels le Vietnam est actuellement confronté, lors d’une interview accordée au journal en ligne VietnamPlus, Paulo Medas, chef de la mission a insisté sur les perspectives de l’économie vietnamienne.

Paulo Medas, chef de la mission de discussion au titre de l'article 4 du Fonds monétaire international . Photo : VNA

Selon cet expert, comme d'autres pays dans le monde, le Vietnam est confronté à des difficultés et des conditions externes complexes telles que le ralentissement de la croissance mondiale, la hausse des taux d'intérêt mondiaux qui ont des impacts négatifs sur les économies du monde entier.Au cours des 6 premiers mois de l'année, les exportations du Vietnam ont chuté de 12% et ce qui a gravement affecté la croissance économique du pays.De plus, la baisse de la demande mondiale affecte les exportations et l'économie mondiale continue à heurter à de difficulté en 2024 et pourrait se redresser en 2025. Selon Paulo Medas, la croissance économique du Vietnam pourrait se redresser au second semestre 2023, atteignant environ 4,7% pour le toute l'année grâce à la reprise des exportations et à l'assouplissement des politiques intérieures. En ce qui concerne l'inflation, elle sera être maîtrisée en dessous du niveau cible de 4,5%, a-t-il ajouté.En ce qui concerne des taux d'intérêt, après une période en hausse continue, la Banque d'État a récemment les a réduits. Selon cet expert, cela a permis aux particuliers et aux entreprises d'accéder aux taux d'intérêt à moindre coût. C'est une action qui montre la dynamique de la politique monétaire.Cependant, à côté de la gestion macroéconomique de la Banque d'État, les banques commerciales doivent renforcer leurs ressources internes en augmentant leur capital, en gérant les créances douteuses et en augmentant la liquidité.Actuellement, l'Assemblée nationale du Vietnam envisage de modifier la Loi sur les établissements de crédit, le FMI espère que cela peut créer un cadre juridique plus efficace sur la gestion bancaire et la liquidité d'urgence pour le système bancaire vietnamien. Par ailleurs, des solutions pour restructurer le marché des obligations d'entreprises doivent également être prises en compte pour le rendre sain et créer la confiance en marché, a insisté l’expert du FMI.Paulo Medas a remarqué que dans l'immédiat, afin de stabiliser la macroéconomie dans le contexte économique mondial actuel, la politique budgétaire devrait jouer un rôle plus important.