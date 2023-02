Jakarta, 15 février (VNA) - Le ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, s'est dit optimiste quant au fait que la croissance économique nationale dépasserait 5,3 % en 2023 si les dépenses publiques augmentent.

Un coin de l'Indonésie. Photo: Reuters

S'exprimant lors du webinaire BUniverse Economic Outlook 2023 le 14 février, le ministre a déclaré que pour encourager la croissance économique, le gouvernement a déployé plusieurs politiques dont l'encouragement à la mise en œuvre d'activités économiques à faible émission de carbone par le biais du commerce du carbone.Il a ajouté qu'en vertu de la loi sur le développement et le renforcement du secteur financier (UU P2SK), le commerce du carbone sera inclus à la Bourse indonésienne.En outre, la commission de l’Autorité des services financiers sera également ajoutée pour gérer le commerce du carbone. Le développement des infrastructures dans la capitale Nusantara se poursuivra également afin de soutenir la croissance économique.De plus, le gouvernement continuera d'acheminer les matières premières basées sur les ressources naturelles, non seulement le nickel, mais aussi d'autres telles que la bauxite et l'étain. Cela sera entrepris par le biais de la loi P2SK qui permet aux banques de fournir des services de lingots.Le gouvernement est également optimiste quant à la possibilité d'accélérer la croissance économique grâce au règlement gouvernemental tenant lieu de loi (Perpu) n° 2 de 2022 sur la création d'emplois, qui devrait anticiper les incertitudes concernant l'économie mondiale- VNA.