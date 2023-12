Jakarta, 7 décembre (VNA) – L'économiste de l'Institut indonésien pour le développement de l'économie et des finances (INDEF), Eko Listiyanto, prévoit que l'économie du pays connaîtra une croissance de 4,8 % sur une base annuelle en 2024, ce qui est inférieur à l'hypothèse macroéconomique de 5,2 du budget de l'État du pays pour 2024 %.

Selon les calculs de l'INDEF, la croissance économique pour 2024 n'est pas aussi élevée que l'hypothèse macroéconomique en raison des nombreux défis difficiles, a déclaré, Eko Listiyanto cité par les médias locaux le 6 décembre.



La croissance économique nationale de l’Indonésie devrait ralentir l’année prochaine, parallèlement au ralentissement de la croissance économique mondiale dû à la crise géopolitique entre la Russie et l’Ukraine ainsi qu’entre Israël et la Palestine, qui devrait se poursuivre en 2024.



L'INDEF prévoit que le pouvoir d'achat de la population diminuera en 2024 et que la croissance du crédit au secteur réel ralentira en raison du taux d'intérêt de référence élevé de la Banque d'Indonésie et des bénéfices exceptionnels résultant de la hausse des prix des matières premières jusqu'à la fin de l'année.



Dans le même temps, l’inflation indonésienne devrait atteindre 3,2 % en 2024, un chiffre supérieur à l’hypothèse macroéconomique de 2 % du budget de l’État pour 2024, principalement due à la volatilité croissante des prix alimentaires.



Eko Listiyanto a estimé que la demande alimentaire en 2024 augmentera en raison de l'organisation d'élections générales, tandis que la production alimentaire pourrait diminuer en raison de l'influence climatique et de la baisse du crédit aux acteurs du secteur alimentaire. - VNA

source