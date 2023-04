Kuala Lumpur, 6 avril (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a prévu une croissance de l'économie malaisienne de 4,7 % en 2023 et de 4,9 % en 2024.

Photo: https://www.theedgemarkets.com/

La BAD a déclaré dans son dernier rapport sur les perspectives de développement en Asie publié le 4 avril que la croissance de la Malaisie a dépassé les attentes en 2022, soutenue par une forte consommation intérieure et un rebond des services, alors que les frontières rouvrent et que l'activité économique se normalise.

La banque a déclaré que l'inflation restait globalement modérée, atténuée par les subventions gouvernementales et le contrôle des prix, ajoutant qu'une politique monétaire moins accommodante avait été adoptée en réponse à la hausse des taux d'intérêt mondiaux.

La croissance devrait ralentir et l'inflation ralentir en 2023 et 2024, principalement en suivant les changements de l'environnement mondial, a-t-il noté, affirmant que la Malaisie devrait promouvoir des politiques inclusives pour stimuler la participation des femmes au marché du travail.

Selon la BAD, les performances économiques de la Malaisie en 2023 dépendront de l'environnement extérieur, notamment des retombées de la réouverture de la Chine, du soutien politique du gouvernement et de l'évolution de l'industrie électronique.



Dans une prévision moins prometteuse, S&P Global Ratings a déclaré le 5 avril que la croissance économique de la Malaisie devrait ralentir à 3,2 % cette année, après la forte croissance de 8,7 % en 2022.



Son économiste pour l'Asie-Pacifique, Vishrut Rana, a déclaré que la tendance à la baisse reflète des faiblesses externes, alors que le cycle du commerce mondial et de l'industrie électronique s'adoucit cette année, après deux années de forte croissance et d'activité.- VNA