Au cours des 7 premiers mois, la croissance du Vietnam a été principalement tirée par le secteur de la vente au détail de biens et services. Photo: thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - La croissance du PIB du Vietnam atteindrait plus de 5% à la fin de cette année, a estimé Andreas Stoffers, directeur national de Friedrich Nauman Foundation (FNF) au Vietnam, au journal « Lao Dông ».



Les efforts du gouvernement vietnamien pour relancer le marché et assurer l’équilibre macroéconomique joueront un rôle important à cet égard, a-t-il souligné.



En vue de parvenir à l’objectif de croissance, selon Andreas Stoffers, il est nécessaire d’accélérer la réforme institutionnelle, de moderniser la législation et le cadre juridique, de remédier aux faiblesses du processus de prise de décision qui existent actuellement dans certains domaines administratifs.



Parallèlement, il est important d’accroître la durabilité, de promouvoir une économie circulaire, de numériser radicalement les processus administratifs et d’améliorer la protection de l'environnement, d’augmenter les investissements publics, tout en réduisant les structures inefficaces, en particulier dans les entreprises publiques.



Andreas Stoffers, directeur national de Friedrich Nauman Foundation ( FNF ) au Vietnam. Photo: laodong.vn

Le spécialiste a également insisté sur la nécessité d’abaisser encore prudemment les taux d’intérêt et de stimuler davantage la demande intérieure.



En outre, il faut améliorer l'ensemble du secteur financier, notamment créer à moyen terme un centre financier à Hô Chi Minh-Ville, promouvoir la coordination entre les secteurs public et privé, l'éducation financière et perfectionner les institutions.



Pour atteindre la prospérité à long terme, l’innovation et la croissance sont des facteurs clés de la réussite, a-t-il souligné. -VNA