Singapour, 13 février (VNA) - L'économie de Singapour a augmenté de 3,6 % en 2022, légèrement en deçà de l'estimation précédente de 3,8 %, selon les données publiées par le ministère du Commerce et de l'Industrie du pays le 13 février.



Ce chiffre a également diminué de manière significative par rapport au taux de croissance de 8,9% en 2021.



Le du Commerce et de l'Industrie a maintenu une prévision de croissance pour 2023 à 0,5%-2,5%, même si les perspectives de la demande extérieure de Singapour se sont améliorées "très légèrement" depuis le dernier rapport de novembre.



Le ministère a attribué la croissance du PIB de 2022 au commerce de gros, à la fabrication et à d'autres services. Cependant, il a déclaré que la croissance économique de Singapour en 2023 sera soutenue par des secteurs à vocation nationale, notamment le transport aérien, l'hébergement, les divertissements, les loisirs et la reprise du secteur du tourisme international.



Selon Enterprise Singapore (EnterpriseSG), l'agence gouvernementale soutenant la croissance des entreprises singapouriennes, les exportations intérieures non pétrolières du pays (NODX) ont augmenté de 3 % en 2022, une baisse importante par rapport à 12,1 % en 2021. L'agence a maintenu une croissance prévue de -2,0 % à 0 % pour les exportations de NODX et le commerce de marchandises de Singapour en 2022.



La plupart des principaux partenaires de Singapour, dont les États-Unis, la zone euro et l'ASEAN-5, devraient connaître une croissance plus lente cette année, la Chine et le Japon étant des exceptions, ce qui a un effet négatif sur la demande d'exportation du pays, a-t-il déclaré.- VNA

source