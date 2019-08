La capitale malaisienne Kuala Lumpur. Photo: straitstimes.com

Kuala Lumpur (VNA) – Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie a augmenté de 4,9% en glissement annuel, contre 4,5% au premier trimestre de cette année.



Le 16 août, Nor Shamsiah Mohd Yunus, gouverneur du Banque central de Malaisie, a déclaré aux médias locaux que la croissance positive était soutenue par les bonnes performances de la majorité des secteurs.



Le secteur de l'exploitation minière a progressé de 2,9% sur un an, tandis que les services et la construction ont progressé de 6,1% et de 4,3%, respectivement. Toutefois, le secteur agricole a connu une hausse de 4,2%, contre 5,6% au deuxième trimestre de 2018.

En générale, la croissance économique de Malaisie devrait atteindre de 4,3% à 4,8% en 2019, a déclaré Nor Shamsiah Mohd Yunus, ajoutant que l’économie nationale continuerait probablement à être affectée par le ralentissement de la croissance mondiale en raison de la guerre commerciale actuelle. -VNA