Hanoi (VNA) – L'indice des prix à la consommation (IPC) du premier semestre de l’année en cours a progressé en moyenne de 2,64% par rapport à la même période de l’année dernière, soit le rythme le plus faible au cours de ces trois dernières années, a annoncé à la presse le 28 juin à Hanoi Nguyên Bich Lâm, directeur du Département général des statistiques

Il a déclaré que l'indice avait chuté de 0,09% en juin par rapport au mois précédent, mais avait augmenté de 2,16% en glissement annuel.

Il a attribué la légère croissance de l’IPC aux efforts de gestion des prix ainsi qu'à la politique monétaire flexible de la Banque d’Etat.

Dô Thi Ngoc, une officielle du Département général des statistiques, a déclaré que les prix de certains biens de consommation avaient augmenté au cours des six premiers mois en raison de la demande croissante pendant les vacances du Têt (Nouvel An lunaire).

Les prix des produits alimentaires, des boissons et des cigarettes, des vêtements, des transports en commun et des services touristiques ont augmenté.

À noter que l’ajustement du tarif de l’électricité et l’augmentation de la demande en électricité pendant le Têt - le congé annuel le plus long et le plus important au Vietnam - et le deuxième trimestre marquant la période de fortes chaleurs ont entraîné une hausse du prix de l’électricité de 5,84% en glissement annuel.

En outre, les prix des matériaux de construction et des fournitures de bureau étaient également en hausse, a-t-elle indiqué.

Entre janvier et juin, le prix du pétrole a diminué de 3,55% par rapport à la période correspondante de l’année dernière, contribuant à une baisse de 0,15% de l’IPC. Les prix des services d'éducation et de santé ont également connu une baisse.

Les statistiques montrent que l’inflation de base de juin (IPC hors produits alimentaires, aliments frais, énergie, soins de santé et services d’éducation) a augmenté de 0,16% par rapport au mois précédent et de 1,96% en glissement annuel.

Au premier semestre, ce chiffre a augmenté de 1,87% en glissement annuel, ce qui témoigne de l'efficacité de la politique monétaire, a souligné Nguyên Bich Lâm. -VNA