Hanoi, 22 décembre (VNA) - Pour le Nouvel An 2019 et le Têt traditionnel, les Vietnamiens profiteront de 13 jours de vacances. Une occasion en or pour l’industrie du tourisme. D’après les estimations des agences de voyage hanoïennes, durant les derniers mois de 2018, le Vietnam a accueilli 30% des touristes en plus que la même période de l’année dernière. Un score qui prévoit de poursuivre son ascension.

Quelques mois avant le Nouvel An et le Têt traditionnel, les compagnies de voyage ont lancé leurs tours pour satisfaire les besoins des touristes.



Depuis quelques années, les vacances du Têt sont non seulement l’occasion de se retrouver en famille, mais aussi celle de partir en voyage. Les vacanciers ont le choix de destinations autour de Hanoï, d'autres localités ou à l’étranger.



Les touristes prévoyants commencent à étudier les circuits de voyage dès le début du mois de septembre. Plus tôt ils s’inscrivent, plus large est leur éventail de choix, et plus le prix des billets est intéressant.



Selon Pham Van Bay, directeur adjoint de l’agence de voyage Vietravel Hanoï, les circuits pour le Nouvel An sont remplis à 90%, ceux pour le Têt traditionnel le sont à 65-70% .



La compagnie prévoit une augmentation de l’afflux touristique de 30% en glissement annuel. Elle a offert une promotion aux premiers inscrits. Les autres agences sont, elles aussi, satisfaites des commandes de tours domestiques et étrangers.



