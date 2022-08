Photo: thuysanvietnam

Hanoï (VNA) - Dans la région du Golfe, la crevette vietnamienne est classée comme un produit alimentaire haut de gamme et, dans de nombreux cas, l'offre ne suffit pas à la demande.



Dans un magasin appartenant à grande chaîne de supermarchés Lulu, le rayon surgelé vend différentes sortes de crevettes portant la mention "made in Vietnam". Au Koweït, une terre désertique, les crevettes sont principalement importées, et les crevettes vietnamiennes sont parmi les préférées.



Mohandas Kizhakke, de l’entreprise Captain Fisher Foodstuff, a déclaré: "Les crevettes importées du Vietnam se vendent très bien. De nombreux clients n'aiment que les crevettes vietnamiennes".



Les crevettes vietnamiennes ne sont pas bon marché au Koweït. Ce sont des mets de luxe comme le bœuf australien ou le porc espagnol.



Hussain Musselmani, chef de l'hôtel 5 étoiles Regency, a déclaré: "Nous avons constaté que les crevettes vietnamiennes apportent un goût unique et sont également très accrocheuses lorsqu'elles sont présentées."



Il est clair que la crevette vietnamienne contribue à élever le prestige de la cuisine vietnamienne au Koweït et dans la région du Golfe./.-CPV/VNA