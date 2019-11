La cérémonie de création de l'antenne de la VKBIA à Busan. Photo: VNA



Séoul (VNA) – L’antenne de l’Association des entrepreneurs et de l’investissement Vietnam-République de Corée (VKBIA) du Sud de République de Corée a vu le jour le 21 novembre dans la ville de Busan.

Elle a pour but de créer un environnement favorable pour réunir, attirer et valoriser la force des hommes d’affaires vietnamiens et coréens à Busan-Gyeongsangnamdo et ses alentours, ce pour promouvoir la coopération, l’alliance, l’assistance aux activités commerciales, l’attraction des investissements, la recherche des opportunités d’investissement entre les deux pays…

Le vice-président de la VKBIA, Steve Bui, a rendu publique la décision sur la création de l’antenne de la VKBIA à Busan et la nomination de Mme Nguyen Hoang Thu ou Won Seo Yeong en tant que son chef.

Il a estimé que c’était une avancée de VKBIA dans la création d’un réseau d’antennes. Il a souhaité que des organes vietnamiens continuent de soutenir les activités de la VKBIA.

Poursuivant ses activités, la VKBIA continue d’accélérer la création de ses antennes dans les localités coréennes permettant de faciliter la présentation de produits, de services, d’initiatives… entre les hommes d’affaires vietnamiens et coréens. -VNA