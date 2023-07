Truong Van Dung. Photo : VNA

Hanoï, 13 juillet (VNA) - Le Tribunal populaire de haut niveau de Hanoï a confirmé la peine prononcée en première instance contre un propagandiste anti-État lors d'un procès en appel le 13 juillet.Truong Van Dung, 65 ans, résidant dans l’arrondissement de Dong Da à Hanoï, a été condamné à six ans de prison pour « propagande contre la République socialiste du Vietnam » en vertu de l'article 88 du Code pénal.Selon l'acte d'accusation, entre octobre 2015 et mai 2022, à travers sa participation à une émission intitulée "Tu canh dong may" sous forme d'audio et de vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Truong Van Dung a calomnié et diffamé l'administration populaire, et diffusé de fausses informations, susciter l'inquiétude du public.Il a également stocké des livres dans le but de diffuser des informations déformées, de diffamer l'administration populaire et d'inquiéter le public, ainsi que des banderoles et d'autres documents au contenu opposé à la République socialiste du Vietnam.- VNA