La coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, Rana Flowers. Photo: VNA Hanoï (VNA) - La coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, Rana Flowers a apprécié hautement des engagements qui seront présentés par le Vietnam lors du Sommet sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) en 2023.

Les engagements qui seront présentés par le Vietnam lors du Sommet, témoignent du développement humain, de la détermination ferme du Vietnam en faveur de l'Agenda 2030, a déclaré Rana Flowers lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la Semaine de haut niveau 2023 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Selon elle, étant l’un des pays faisant de bons progrès dans la réalisation des ODD, le Vietnam peut partager ses expériences avec d'autres pays. Aussi en tant que le 15e pays le plus peuplé et l'une des économies les plus intégrées et à la croissance la plus forte au monde, le Vietnam peut utiliser efficacement sa voix pour apporter des idées et promouvoir l'investissement et l'innovation, contribuant à accélérer la mise en œuvre des ODD.

Plus les engagements et les actions du Vietnam en faveur des ODD seront forts, plus les partenaires de développement fourniront des ressources financières et techniques pour accélérer les progrès vers les ODD, y compris la lutte contre la crise climatique alors que le Vietnam figure parmi les 20 pays les plus gravement touchés, a souligné Mme Flowers.

Photo: VNA

La coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies a également apprécié des progrès significatifs obtenus par le Vietnam dans de nombreux objectifs et cibles de développement durable.

Selon le rapport sur les coûts des ODD des Nations Unies (réalisé par la CESAP), le Vietnam doit investir 11 % de son PIB chaque année au cours de la période 2021-2030 pour atteindre les ODD.

Les partenaires et amis du Vietnam sont prêts à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des ODD, a-t-elle ajouté.

Mme Flowers a déclaré reconnaître et apprécier hautement le statut du Vietnam en tant que pays membre dynamique, développé et précieux aux Nations Unies au cours des 45 dernières années.

Le Vietnam est un membre proactif, positif et responsable des processus multilatéraux. Aujourd’hui, le Vietnam joue un rôle important dans la région et dans le monde. Il s’agit notamment d’un rôle actif dans le maintien de la paix, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021 et la présidence de l'ASEAN 2020, a estimé Mme Flowers.

Le Vietnam s’est révélé être un membre de plus en plus actif de la communauté internationale, notamment grâce à ses contributions aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et au programme Femmes, Paix et Sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Vietnam a été élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2023-2025. Photo: VNA

Le Vietnam mérite des applaudissements pour son engagement inébranlable en faveur du Programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que pour son objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, promouvant ainsi le développement national dans une direction globale et durable.

Les Nations Unies saluent les engagements du Vietnam à renforcer les droits de l'homme dans tous les domaines et encouragent ses actions supplémentaires pour donner la priorité à l'égalité des sexes et aux droits des femmes et des enfants, et continuer à mieux protéger les droits des groupes vulnérables, conformément aux normes et pratiques internationales.

En tant que le 15e pays le plus peuplé et l'une des économies émergentes les plus intégrées et à la croissance la plus forte au monde, le Vietnam a la position, le pouvoir et l'obligation de contribuer et de créer une influence sur la scène internationale, a-t-elle déclaré. -VNA

Vũ Bích Ngọc source