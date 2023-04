Photo: VNA Hanoï, 14 avril (VNA) – Un atelier sur la ville durable s'est tenu le 14 avril à Hanoï dans le cadre des 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne.

Les expériences partagées lors de cet événement ont aidé les localités et les unités à trouver des formes de coopération adaptées et efficaces en matière de développement de la ville durable au Vietnam et en France, dont la planification des espaces verts et le développement des transports durables.

Le directeur adjoint du service des Transports de Hanoï, Do Viet Hai, a déclaré que la capitale avait pour objectif de compléter ses infrastructures de transport, de réduire le temps de trajet, d'améliorer le confort et la sécurité des passagers, de réduire les coûts de transport de fret et d'appliquer les nouvelles technologies d'ici 2030 avec une vision à l'horizon 2045.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Duong Duc Tuan, a annoncé qu'au cours des dernières années, la planification et le développement urbain restaient une priorité dans la coopération entre le Vietnam et la France

Des programmes ont été lancés à différents niveaux et sous diverses formes afin de relever les défis de l'urbanisation, a-t-il dit, soulignant que Hanoï a prêté attention à la coopération internationale dans ce processus, y compris la collaboration avec la région Île-de-France et de nombreuses localités de France.

Beaudet Stéphane, vice-président du conseil régional d'Île-de-France, a suggéré que le Vietnam accorde plus d'attention aux transports verts, à l'accès fondamental des personnes aux espaces verts et à la maximisation des ressources car ses résidents urbains vivent principalement dans des deltas qui sont affectés par le réchauffement de la planet et le changement climatique.

Pour Hanoï, il a souligné la nécessité d'accorder de l'importance à la réduction des déchets et des plastiques, affirmant que la région française envisageait de coopérer avec la ville dans ce domaine.-VNA