L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Dang Minh Khoi. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Dang Minh Khoi, ces dernières années, la coopération vietnamo-chinoise a réalisé des avancées importantes en tous domaines, dans l’intérêt des deux peuples, grâce aux efforts communs.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) avant la visite officielle du 8 au 12 juillet en Chine de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, l’ambassadeur a insisté sur le développement stable et continu du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, ainsi que sur le renforcement de la confiance politique mutuelle. Selon lui, les visites et contacts de haut niveau ont été organisés plus régulièrement et ont un rôle important dans la promotion de la coopération bilatérale en tous domaines.

Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens accordent une importance constante au développement des relations stables, amicales et durables avec leurs homologues chinois, a déclaré Dang Minh Khoi, ajoutant que Hanoï souhaitait promouvoir ses relations de voisinage, son amitié et sa coopération avec Pékin, sur la base du respect mutuel, de l’égalité et de l’intérêt commun.

Sur le plan économique, les relations bilatérales ont continué de s’approfondir. Depuis 2004, la Chine a continué d’être le plus grand partenaire commercial du Vietnam. Ces trois dernières années, le Vietnam est parvenu à devenir le 8e partenaire commercial de la Chine, et son plus grand partenaire commercial au sein de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). Au cours des cinq premiers mois 2019, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 43,5 milliards de dollars. Les investissements chinois au Vietnam n’ont pas cessé d’augmenter.

L’ambassadeur Dang Minh Khoi a également souligné l’importance des échanges populaires entre les deux pays. Selon lui, les échanges populaires est devenu l’un des piliers des relations bilatérales. Ils ont un rôle croissant dans le renforcement de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les Vietnamiens et les Chinois, ainsi que dans la promotion des activités économiques entre les deux pays.

En 2018, les flux de touristes entre le Vietnam et la Chine ont atteint 10 millions de personnes, a-t-il indiqué, ajoutant que chaque semaine de l’année dernière, plus de 600 vols entre les deux pays avaient été effectués. Au cours du premier semestre 2019, le Vietnam a accueilli près de 2,5 millions de touristes chinois. Par ailleurs, de plus en plus d’étudiants chinois choisissent d’apprendre le vietnamien.

Dang Minh Khoi a annoncé qu’une « Journée de la culture vietnamienne en Chine » serait organisée dans le cadre de la prochaine visite de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, afin de présenter aux Chinois l’image d’un Vietnam stable, en plein développement, hospitalier et riche en culture.

S’agissant de la Mer Orientale, l’ambassadeur vietnamien a rappelé l’accord des deux pays de maintenir la paix et la stabilité dans cette zone maritime. Il a indiqué que les dirigeants des deux pays avaient convenu de maîtriser les désaccords, de s’abstenir de tout acte susceptible de complexifier la situation, de promouvoir les mécanismes de négociation sur les questions maritimes, de travailler avec l’ASEAN pour une application rigoureuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et pour parvenir rapidement à un Code de conduite (COC), de régler les différends avec les mesures pacifiques, selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

L’ambassadeur Dang Minh Khoi a enfin affirmé que la prochaine visite en Chine de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, contribuerait au développement des relations entre les deux Partis, les deux organes législatifs et les deux pays. -VNA