La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, et le président de la Douma d'Etat de la Fédération de Russie Vyacheslav Viktorovich Volodin.



Hanoi, 24 décembre (VNA) - La coopération parlementaire est l'un des piliers importants du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.C’est ce qu’ont affirmé la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, et le président de la Douma d'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Vyacheslav Viktorovich Volodin, en visite officielle au Vietnam, lors de leur entretien à Hanoi le 24 décembre.La coopération entre l'AN vietnamienne et la Douma d'Etat en particulier et l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie en général s'est développée de manière fructueuse au cours des dernières années, tant au niveau bilatéral que multilatéral, ont-ils déclaré.Les deux parties ont activement mis en œuvre un accord de coopération signé en 2013, tout en maintenant régulièrement l'échange des délégations de haut rang et des organismes de l’AN et des groupes parlementaires d'amitié, ainsi que le partage d'expériences en matière de législation et de supervision, améliorant ainsi l'efficacité des activités du Parlement de chaque pays. Ils se sont également coordonnés et se sont soutenus lors de mécanismes de coopération parlementaire multilatérale.Le président de la Douma d’État a déclaré que les liens parlementaires entre les deux pays devraient continuer à être renforcés. Les deux parties doivent jeter une nouvelle base dans le domaine de la législation afin de créer un élan pour que les relations bilatérales se développent davantage à l'avenir.Partageant les résultats de sa rencontre avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, l’invité russe a déclaré que les deux parties avaient échangé leurs points de vue sur plusieurs projets et expériences dans la construction d’un gouvernement électronique et de l’économie numérique. Il a affirmé que la partie russe est prête à soutenir le Vietnam dans ces domaines.Les dirigeants ont convenu que la coopération touristique entre les deux pays avait connu un développement gigantesque, avec une augmentation du nombre de visiteurs russes au Vietnam et d’arrivées vietnamiennes en Russie.Selon le président de la Douma d’Etat,en 2017, 512 000 Russes se sont rendus au Vietnam et plus de 700 000 cette année. La Russie devrait figurer parmi les 10 principales sources de visiteurs au Vietnam.La Russie est également disposée à fournir davantage de bourses au Vietnam pour former des enseignants de russe dans les écoles secondaires, en plus des 1 000 bourses accordées aux étudiants vietnamiens, a-t-il ajouté.La présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a salué l’augmentation du nombre de bourses d’études octroyées par la Russie aux étudiants vietnamiens, estimant qu’il s’agissait d’une ressource humaine importante pour le Vietnam et d’une base solide pour l’amitié future entre les deux pays.Elle a remercié le peuple russe d'avoir exprimé ses bons sentiments et son aide précieuse au Vietnam lors de la construction et de la défense nationales.Le Vietnam apprécie toujours et priorise la consolidation de son partenariat stratégique intégral avec la Russie, et souhaite renforcer la coopération efficace entre les deux pays et leurs localités dans tous les domaines, a-t-elle déclaré.L’hôte et l’invité ont convenu avec plaisir que les liens politiques bilatéraux ont été continuellement consolidés par l’échange régulier de délégations à tous les niveaux. Ils ont exprimé leur conviction que, parallèlement à la visite en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, en septembre dernier et à la visite au Vietnam du Premier ministre russe Dmitry Medvedev, en novembre dernier, cette visite du président de la Douma d’Etat créera une force motrice forte pour renforcer la coopération intégrale entre les deux nations.Mme Nguyen Thi Kim Ngan a profité de l’occasion pour remercier la Russie d’avoir soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.Les deux pays ont noté avec plaisir les progrès réalisés dans les liens bilatéraux en matière d'économie, de commerce et d'investissement depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (UEE) en octobre 2016, les échanges bilatéraux atteignant 3,55 milliards d’USD en 2017 et 3,85 milliards d’USD dans les dix premiers mois de cette année.La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a suggéré aux deux pays d'exploiter pleinement le potentiel de coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissement, en l'associant à des relations politiques saines, en optimisant les avantages générés par l'ALE entre le Vietnam et l'UEE et en supprimant les barrières non tarifaires, en particulier pour les produits agricoles et aquatiques.La coopération dans les secteurs de l'énergie, en particulier du pétrole et du gaz, devrait rester un pilier important de la coopération entre le Vietnam et la Russie, a-t-elle déclaré, se félicitant du plan visant à développer la collaboration entre les sociétés pétrolières et gazières des deux pays dans des domaines tels que le gaz naturel liquéfié (GN), l’électrification et la production de carburant, a-t-elle déclaré.Elle a ajouté que les deux pays recèlent un potentiel de coopération substantiel dans le secteur de la haute technologie, couvrant la construction de l'administration en ligne au Vietnam et le développement du système mondial de navigation par satellite (GLONASS).Des succès ont également été enregistrés dans des partenariats dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales, de la technologie militaire, de l'éducation et de la formation, des sciences et des technologies, de la culture et du tourisme, a déclaré la dirigeante.Elle a souligné le soutien du Vietnam à l’initiative visant à créer un comité de coopération interparlementaire entre l’AN et la Douma d’Etat, et a exprimé sa conviction que ce comité fonctionnerait efficacement, contribuant ainsi à renforcer la coordination entre les deux organes législatives.L’hôte et l’invité ont convenu que le comité se réunirait chaque année. La première réunion est prévue pour 2019 au Vietnam.A l'issue de leur entretien, les dirigeants ont signé un accord sur la création du comité de coopération interparlementaire, qui vise à promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs.Il devrait également créer les conditions permettant aux deux parties d’échanger leurs expériences en matière de législation, de supervision et de prise de décisions concernant les grandes questions nationales et de s’associer aux activités interparlementaires au sein d’organisations et de conférences internationales couvrant la coopération Asie-Europe.Le comité s'emploiera également à élargir et à renforcer la coopération entre le Vietnam et la Russie dans tous les domaines et à superviser la mise en œuvre des traités internationaux en vigueur entre les deux pays.Lors de la conférence de presse commune qui a suivi, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que la visite de la délégation de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie était un événement très important et que l'échange de visites se poursuivrait afin de renforcer la coopération entre les deux pays et leurs organes législatifs, ajoutant que cette visite marquait une nouvelle étape dans le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.Elle a déclaré que l'Assemblée nationale vietnamienne et la Douma d'Etat feraient tout leur possible pour soutenir la coopération bilatérale dans tous les domaines et fourniraient un cadre juridique favorable pour renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'investissement et du tourisme, ainsi que les échanges entre les deux peuples.«Le résultat remarquable de cette visite est la signature d'un accord sur la création d'un comité de coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale et la Douma d’Etat. L'Assemblée nationale du Vietnam a pour la première fois mis en place un tel mécanisme interparlementaire bilatéral avec un autre Parlement », a-t-elle déclaré.«Le nouveau mécanisme témoigne de la confiance politique entre les dirigeants des deux pays et de leur détermination à renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays. Cela permettra aux deux pays de renforcer leur partenariat dans des domaines potentiels, en particulier la coopération parlementaire, faisant ainsi passer la coopération traditionnelle entre les deux pays à un niveau supérieur ", a-t-elle ajouté.Le président de la Douma d'Etat a ajouté que le comité de coopération interparlementaire est une nouvelle forme de coopération qui donnera un élan au développement de la coopération entre les deux parties dans divers domaines, y compris l'économie numérique. Il deviendra une nouvelle plate-forme pour rechercher de nouveaux domaines de coopération pour les deux pays à l'avenir.Alors que le Vietnam et la Russie sont impliqués dans le partenariat stratégique intégral, les relations entre les deux agences parlementaires doivent être renforcées afin de contribuer à la promotion de l'amitié, de la compréhension et de la confiance mutuelles, a-t-il déclaré.«Nous travaillons à la mise en œuvre des accords conclus par le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, et le président V. Poutine en septembre dernier, ainsi que des accords entre les Premiers ministres Nguyen Xuan Phuc et Dmitry Medvedev. Les Parlements des deux pays doivent accélérer le développement des relations bilatérales en utilisant les formes de coopération existantes et travailler ensemble à la recherche de nouveaux modes de coopération », a déclaré le dirigeant de la Douma d’Etat russe.À midi, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a organisé un banquet en l'honneur du président de la Douma d'Etat, V.V. Volodin.Plus tôt le 23 décembre, la délégation de la Douma avait déposé une gerbe au monument des martyrs , et rendu hommage au président Ho Chi Minh à son mausolée à Hanoï. -VNA