La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (Photo: VNA)



Moscou, 7 décembre (VNA) - La Russie est l'un des partenaires les plus fiables du Vietnam et la prochaine visite de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan est une autre illustration des relations spéciales et multidimensionnelles, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh au seuil de la visite, prévue du 8 au 11 décembre.

Dans une interview accordée à l'Agence de vietnamienne d’information (VNA), le diplomate a déclaré que la prochaine visite de la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan revêt une grande importance car elle continue d’affirmer la politique étrangère cohérente du Vietnam, qui attache toujours de l’importance à la Russie et souhaite consolider et promouvoir ses relations avec la Russie.

Lors de son séjour en Russie, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan présidera la première réunion du Comité de coopération interparlementaire entre la Douma d'État russe et l'Assemblée nationale du Vietnam, un nouveau mécanisme de coopération établi entre l'AN du Vietnam et un parlement étranger, a souligné Ngo Duc Manh, soulignant que la présidente Nguyen Thi Kim Ngan prononcera pour la première fois un discours lors d'une réunion plénière du Conseil fédéral russe.

L'année charnière 2019 touche à sa fin avec de nombreuses réalisations importantes dans les relations bilatérales, a déclaré le diplomate, précisant que le commerce bilatéral devrait augmenter de 30% et le nombre de visiteurs russes au Vietnam atteindre 650 000. En particulier, les deux pays se sont engagés à poursuivre l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz dans la mer Orientale relevant de la souveraineté du Vietnam, a-t-il ajouté.

Avec plus de 120 événements au cours de l'année écoulée, 2019 est une nouvelle page dans l'histoire des relations bilatérales, a souligné Ngo Duc Manh qui a exprimé sa conviction que la prochaine visite sera un beau succès qui donnera une nouvelle impulsion au développement des relations bilatérales, notamment par la voie parlementaire, contribuant ainsi à consolider et à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et à contribuer à la prospérité de chaque pays et à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région et du monde. -VNA