L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA



Washington (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Nguyen Quoc Dung a eu le 12 avril un dialogue avec des professeurs et étudiants de l'Université de Virginie.



L'événement a attiré la participation en présentiel et en ligne de près de 200 professeurs et étudiants américains.



A cette occasion, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung leur a présenté les réalisations socio-économiques importantes du Vietnam ces derniers temps, le développement des relations vietnamo-américaines au cours des 28 dernières années depuis la normalisation de leurs relations diplomatiques et à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de leur partenariat intégral (2013-2023).

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Nguyen Quoc Dung lors d'un dialogue avec des professeurs et étudiants de l'Université de Virginie. Photo: baoquocte





Il a également répondu à de nombreuses questions des professeurs et étudiants portant sur les relations vietnamo-américaines, la politique extérieure du Vietnam et le point de vue du pays sur des questions régionales et internationales.



Le même jour, le diplomate vietnamien a travaillé avec des professeurs de l'Université de Virginie pour discuter des possibilités de promouvoir la coopération éducative entre l'Université de Virginie et les établissements d'enseignement vietnamiens, en particulier l'échange d'étudiants entre les deux pays.



L'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a également offert à la bibliothèque de l'Université américaine certains livres sur le pays, le peuple, l'histoire et la culture du Vietnam. -VNA