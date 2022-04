Hô Chi Minh Ville (VNA) - La sensibilisation des localités, des entreprises et des particuliers à la relance et à la croissance vertes et durables s’est considérablement améliorée au cours des dernières années, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc lors d’un forum organisé vendredi 8 avril à Hô Chi Minh-Ville.

Le Forum de connexion pour le développement 2022 (Vietnam Connect Forum 2022) a été co-organisé par le ministère des Affaires étrangères et Vietnam Economic Times (VnEconomy), sur le thème «Convergence des ressources pour la promotion de la croissance verte et du développement durable».

Le vice-ministre a déclaré que de nombreuses localités ont publié des stratégies et des plans d’action sur la croissance verte, alors que les entreprises ont cherché des moyens de diversifier et de rénover leurs modèles de production de manière durable.

Il a également souligné la volonté du Parti, de l’Etat et du gouvernement d’accélérer la transition économique vers un développement vert et durable.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a informé les participants des efforts de la mégapole du Sud en matière de développement durable, couvrant l’économie, la société et la population, notant que la ville prépare un écosystème pour accueillir les flux d’investissements verts.

Le ministère du Plan et de l’Investissement et la Banque mondiale ont estimé que le Vietnam avait besoin d’environ 30 milliards de dollars pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance verte d’ici 2030. Cependant, le budget de l’État ne peut couvrir que 30% du montant.

Lors du forum, les experts ont souligné la nécessité de renforcer les politiques et les institutions sur la croissance verte, d’améliorer davantage l’environnement des affaires, de créer des conditions optimales pour que les entreprises et les particuliers accèdent aux prêts et de promouvoir la recherche scientifique et le transfert technologique.

Le Forum de connexion 2022 est un événement annuel basé sur une initiative visant à combiner les missions et les tâches de la diplomatie économique et des médias économiques pour promouvoir et améliorer l’efficacité économique et les activités de connexion, élargir la coopération et discuter des nouvelles tendances à travers le monde, en aidant les localités vietnamiennes et les entreprises à s’intégrer et à participer aux chaînes de valeur mondiales.

Il vise également à promouvoir l’efficacité de la coopération et du soutien internationaux, et à pousser la mise en œuvre des objectifs de développement et des engagements internationaux, pour le développement prospère du Vietnam. – VNA