Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Semaine de la construction verte du Vietnam 2022 se tiendra à Hô Chi Minh-Ville du 13 au 14 octobre, se focalisant sur les mesures visant à concrétiser les engagements pris par le Vietnam lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

L’événement, organisé par le ministère de la Construction et le groupe IEC, vise à renforcer le dialogue et la coopération multidimensionnelle, avec la participation de plus de 1.200 décideurs politiques, représentants de promoteurs de projets, investisseurs, cabinets de conseil et de conception, architectes et fournisseurs de construction matériaux, équipements et technologies.Sa session plénière sera co-présidée par des responsables des ministères de la Construction, des Ressources naturelles et de l’Environnement, et de l’Industrie et du Commerce, ainsi que par des organisations internationales au Vietnam. Elle se penchera sur la promotion de la construction verte en vue de la mise en œuvre des engagements pris par le pays lors de la COP26.Pendant ce temps, les trois tables rondes discuteront des structures et de la qualité de vie respectueuses de l’environnement, des matériaux de construction verts, des mesures pour assurer le cadre de vie et la qualité des bâtiments, et des solutions vertes et économes en énergie pour les bâtiments.Outre les ateliers, plus de 30 fournisseurs du Vietnam et de la région exposeront également la technologie du bâtiment, les matériaux de construction et les solutions d’économie d’énergie et à faibles émissions. – VNA