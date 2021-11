Hanoï (VNA) - L'Université australienne RMIT en collaboration avec l'Institut central de gestion économique (CIEM) et le Centre d'assistance et de consultation pour la transformation digitale (DXCenter) organisera le 24 novembre un forum sur les villes intelligentes et durables sous format virtuel.

Actuellement, plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde vivent en zones urbaines. La construction de villes intelligentes et durables est l'une des tâches majeures dans l'aménagement et le développement urbains.

Au Vietnam, les centres urbains se développent rapidement ces derniers temps. Selon les résultats du dernier recensement de la population, les deux plus grandes villes du Vietnam, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, comptent respectivement environ 8 et 9 millions de personnes. Dans les temps à venir, la population devrait continuer à augmenter dans les grandes villes. De plus, deux tiers des provinces et des villes vietnamiennes commencent également à construire des villes intelligentes.

A cette occasion, les conférenciers se concentreront sur l'analyse des relations entre les villes intelligentes et la durabilité, la technologie blockchain, le concept de villes habitables selon les normes australiennes, les solutions pour l'énergie intelligente et le changement climatique, etc.

Dans le cadre du forum, l'Université RMIT publiera son dernier rapport intitulé "La transformation numérique au Vietnam : une enquête sur les petites et moyennes entreprises et les entreprises publiques". -VNA