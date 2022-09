Le ministre lao du Plan et de l’Investissement, Khamjane Vongphosy. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre lao du Plan et de l’Investissement, Khamjane Vongphosy a apprécié les résultats des projets vietnamiens au Laos et a proposé des mesures pour promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans le commerce et l'investissement.

Lors d’une interview accordée récemment à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, le ministre lao s’est déclaré réjoui du développement de la coopération bilatérale dans le commerce et l’économie. Le Vietnam est actuellement l’un des trois premiers investisseurs étrangers au Vietnam avec 417 projets cumulant 4,3 milliards de dollars.

Des projets communs dans l’agriculture, l’exploitation énergétique et minière, le service, la banque… ont considérablement contribué au développement socio-économique et à la réduction de la pauvreté au Laos.

Le ministre lao a affirmé la priorité accordée par son gouvernement au développement des projets d’infrastructures reliant au Vietnam. Le Laos vise à devenir un centre de connectivité dans la région, profitant des projets d’infrastructures tels que le port maritime de Vung Ang, la ligne ferroviaire Laos-Vietnam, le port Thanaleng et la zone logistique de Vientiane.

Malgré les résultats remarquables obtenus ces dernières années, le ministre lao a recommandé encore d’améliorer et de promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement, correspondante au niveau des relations politiques des deux pays.

Il a suggéré aux deux parties d’améliorer leur environnement d’affaires, d’encourager les investissements vietnamiens dans des projets d’agriculture de haute technologie et d’industrie manufacturière au Laos, de continuer le règlement des difficultés des investisseurs vietnamiens et laos. -VNA