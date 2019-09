Conférence nationale sur le développement durable 2019, le 12 septembre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – « Pour une décennie de développement plus durable », tel était le thème de la conférence nationale sur le développement durable 2019 qui a eu lieu le 12 septembre à Hanoï.

Cet évènement a été organisé par le Conseil national de développement durable et d'amélioration de la compétitivité, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie (VCCI) et la Banque mondiale (BM).

Il a permis de partager des solutions pratiques et efficaces pour développer des ressources humaines, édifier une économie sans émissions de gaz à effet de serre, promouvoir des modèles économiques durables destinés à renforcer la compétitivité du secteur privé.

Ces solutions devraient contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique 2021-2030, visant à faire avancer le pays dans une décennie de développement plus durable.

Dans le cadre de la conférence, ont eu lieu trois séances de débat sur le développement de l’économie pour la période 2020-2030, le partenariat public-privé et les ressources humaines.

Pour intensifier les contributions du secteur privé dans le développement socioéconomique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable, il faut promouvoir le partenariat public-privé, a déclaré Vu Tien Loc, président de la VCCI.

Daniel Dulitzky, représentant de la Banque mondiale, a recommandé au Vietnam de réformer ses programmes cibles nationaux et son système d'enseignement supérieur, d'encourager la participation du secteur privé à l’éducation et à la formation pour intensifier les liens entre établissements de formation et entreprises. -VNA