Le Vietnam demeure le premier exportateur mondial de noix de cajou

Hanoï (VNA) - L’événement le plus attendu des producteurs, importateurs et exportateurs de noix de cajou du monde aura lieu du 28 au 30 juin dans la mégapole du Sud.

Selon un communiqué de presse rendu public il y a peu de temps par l’Association de la noix de cajou du Vietnam (VINACAS), cet événement s’inscrit dans le cadre des activités de promotion commerciale à l’échelon national. Il est organisé annuellement par ladite association, en partenariat avec le Département de promotion commerciale, sous les auspices du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Le déroulement de cet événement coïncidera avec la célébration du 30e anniversaire (1990-2020) de VINACAS. Il comprendra expositions, conférences, visites d'usines de transformation, de zones de culture, etc.



Sont attendus plus de 350 représentants de la filière venus de plus de 40 pays et territoires à travers le monde, de domaines différents : supermarchés, vente au détail, torréfaction, emballage, transformation et commerce.



Pour rappel, le Vietnam a exporté en 2019 près de 420.000 tonnes de noix de cajou de toutes sortes, pour un chiffre d’affaires de plus de 3,6 milliards d'USD, et demeure le premier exportateur mondial. Cette année, l’objectif fixé est de quatre milliards d'USD. -CVN/VNA